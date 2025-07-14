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"سرايا القدس" تعلن عن عمليَّات نوعيَّة مشتركة مع القسَّام شرق غزَّة

14 يوليو 2025 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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"سرايا القدس" تعلن عن عمليَّات نوعيَّة مشتركة مع القسَّام شرق غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عمايات نوعية بالاشتراك مع كتائب القسام، يوم الجمعة 11 يوليو 2025، في محيط خطوط الاشتباك شرق مدينة غزة.

وفي بيان عسكري، اليوم الإثنين، أوضحت السرايا أن مجاهديها تمكنوا في تمام الساعة 01:00 فجراً من تدمير دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" عبر تفجير عبوة ناسفة متطورة من نوع "ثاقب" كانت مزروعة مسبقاً، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وسقوط قمرة القيادة.

وفي عملية ثانية عند الساعة 03:00 فجراً، استهدفت وحدة الهندسة التابعة للمقاومة جرافة عسكرية من نوع D9 أثناء قيامها بعمليات تجريف في محيط مقبرة البطش، وذلك بتفجير عبوة برميلية تعمل بنظام المسطرة الميكانيكية، ما ألحق بها دمارًا كبيرًا.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها رصدوا هبوط طيران الاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى بعد تنفيذ العمليتين، في مؤشر على حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات الاحتلال.

وتأتي هذه العمليات في ظل تكثيف فصائل المقاومة الفلسطينية لهجماتها النوعية ضد قوات الاحتلال المنتشرة في مناطق مختلفة من القطاع، خاصة في خان يونس وغرب رفح وشرق غزة، حيث تسجل المقاومة بشكل شبه يومي تنفيذ هجمات تفجيرية وقصف بالهاون والصواريخ، مما يؤدي إلى خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية، ظهر اليوم الاثنين، عن وقوع حدث أمني "صعب" في قطاع غزة، أدى لمقتل جنديين وإصابة آخرين، وتفعيل إجراء "هنيبعل" بعد شكوك بفقدان آثار جندي عثر عليه لاحقاً.

وفي التفاصيل، قال موقع أخبار قبل الجميع العبري، إنَّ مقاومين أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على آلية عسكرية، ما أدى لمقتل جنديين بداخلها على الأقل.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري، أن الاحتلال فعَّل إجراء "هنيبعل" بعد شكوك بفقدان آثار جندي عثر عليه لاحقاً، عقب حدث أمني "صعب" شرق مدينة غزة.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال سقوط 890 قتيلًا من جنود الجيش "الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، 448 منهم قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، و 40 منهم قتلوا في المعارك منذ استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار الأخير في مارس 2025.

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#قطاع غزة #غزة

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