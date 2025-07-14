حدث أمني "خطير".. قتلى وجرحى ومحاولة أسر جندي "إسرائيلي" شرق غزَّة

كشفت تقارير عبرية، ظهر اليوم الاثنين، عن وقوع حدث أمني "صعب" في قطاع غزة، أدى لمقتل جنديين وإصابة آخرين، وتفعيل إجراء "هنيبعل" بعد شكوك بفقدان آثار جندي عثر عليه لاحقاً.

وفي التفاصيل، قال موقع أخبار قبل الجميع العبري، إنَّ مقاومين أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على آلية عسكرية، ما أدى لمقتل جنديين بداخلها على الأقل.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري، أن الاحتلال فعَّل إجراء "هنيبعل" بعد شكوك بفقدان آثار جندي عثر عليه لاحقاً، عقب حدث أمني "صعب" شرق مدينة غزة.

ولفتت إلى هبوط مروحية إنقاذ قادمة من غزة في مستشفى تل هشومير "بتل أبيب".

وعلَّق الموقع على الحدث الأمني في غزة الذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود، بالقول "حكومة نتنياهو تواصل خيانة جنود الجيش خيانة وراء خيانة".

وأضاف "لن نخفي عنكم الحقيقة، جنوداً يقتلون في حرب عبثية لبقاء حكومة نتنياهو وبقاء سوموتريش وبن غفير وزراء في حكومة اليمين".

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال سقوط 890 قتيلًا من جنود الجيش "الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، 448 منهم قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية، و 40 منهم قتلوا في المعارك منذ استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار الأخير في مارس 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين