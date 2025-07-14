الصِّحَّة بغزَّة: الأسرى من الطَّواقم الطِّبية في معتقلات الاحتلال يعيشون ظروفًا مأساويَّة

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض قيودًا مشددة على الأسرى بشكل عام، وعلى الأسرى من الطواقم الطبية بشكل خاص .

وأوضحت الصحة في تصريح صحفي، أنَّ محامية الأسير الطبيب حسام أبو صفية تصف الحالة الصحية الصعبة للدكتور أبو صفية والحرمان المتعمد من العلاج.

ووصفت محامية د.أبو صفية وفق آخر زيارة له وحشية مايتعرض له خلال التحقيق وتعرضه للضرب بشكل متواصل.

وأشارت الصحة إلى أنَّ الدكتور أبو صفية والمعتقل منذ 27 ديسمبر العام الماضي فقد 40 كغم من وزنه ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.

وذكرت، أنَّ 360 من الطواقم الصحية تعرضوا للاعتقال منذ بداية حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة، لافتةً إلى أنَّ من بين الأسرى المعتقلين أطباء من ذوي الخبرة الطبية والتخصصات المهمة والتي حُرم المرضى والجرحى منها .

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال بحق الأسرى من الطواقم الطبية والضغط للإفراج عنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين