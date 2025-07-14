بينهم أسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحاماتها واعتقالاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت أسرى محررين وطلبة جامعات وشبابًا من عائلات مناضلة، كان من أبرزهم أبناء أسير محكوم بالمؤبد، وطالب في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت.

ففي بلدة قفين شمال طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمران ومحمد فتحي الخطيب، علماً أن شقيقهما الصحفي أحمد الخطيب لا يزال رهن الاعتقال منذ نحو أسبوعين، بينما يقضي والدهم فتحي الخطيب حكمًا بالسجن المؤبد 29 مرة منذ 23 عامًا.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال الشاب محمد نافز دويكات من قرية بلاطة البلد، ويزيد عز أحمد العايدي من المخيم، كما شهدت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس اعتقال الشاب سامح إبراهيم دراغمة بعد الاعتداء عليه وعلى والده بالضرب، وقد نُقل وهو ينزف نتيجة إصابة في الرأس.

أما في رام الله، فاعتُقل الطالب في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت حسام وليد وهدان من قرية عين عريك، واعتُقل أيضًا الشاب عدنان حكمت الحنيني من كفر نعمة غرب المدينة، وثلاثة شبان من قرية بيتين شرق رام الله وهم: إبراهيم مالك زيدان، محمد إبراهيم قنديل، ومهند يوسف جابر.

وفي محافظة سلفيت، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمود الخفش بعد مداهمة منزله في قرية مردة، علمًا أنه أفرج عنه العام الماضي بعد أن أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال. كما اعتُقل أيضًا المواطن عماد فواز خفش من نفس القرية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت المواطنين الثلاثة، محمد خالد دعدرة، وقصي أكرم ابو ريان، ومعتصم وليد مرعب، ومن بلدة سعير شمال شرق الخليل اعتقلت الشاب يوسف الطروة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم واعتقالهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد مستمر تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تزايد عمليات الاعتقال والاقتحام والتنكيل بالمواطنين، خاصة من الأسرى المحررين وذوي الشهداء.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى