فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بينهم أسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة

اليونيسيف: إصابة 5800 طفل بسوء التَّغذيَّة في غزَّة خلال يونيو

"حماس" و"الجهاد"تبحثان تطوُّرات وقف "إطلاق النَّار بغزَّة"

بيت حانون.. مدينة رياضية موعودة حوّلها الاحتلال إلى تراب

مختبرات غزة تواجه كارثة إنسانية.. نقص حاد في وحدات الدم

قصفٌ مُتواصل وشلال دمٍ لا يتوقَّف.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الاحتلال يعاقب من يلاحقه.. "هند رجب" في مرمى الاستهداف الإسرائيلي

مُحامية الطَّبيب حُسام أبو صفيَّة تكشف تفاصيل مروعة حول الانتهاكات بسجون الاحتلال

استشهاد الصَّحفي فادي خليفة إثر استهداف منزله في غزَّة

في الذكرى الأولى لرحيله.. "أبو عبيدة" يُحيي إرث القائد الشهيد محمد الضيف

"حماس" و"الجهاد"تبحثان تطوُّرات وقف "إطلاق النَّار بغزَّة"

14 يوليو 2025 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
...
"حماس" و"الجهاد"تبحثان تطوُّرات وقف "إطلاق النَّار بغزَّة"

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي بوفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة "أبو طارق".

وتوقف الوفدان أمام التضحيات الهائلة لشعبنا والمعاناة الإنسانية جراء حرب الإبادة والتجويع ومشاهد المجازر اليومية على يد العدو الصهيوني بهدف تمرير مخططاته الخبيثة والخطيرة على شعبنا ومستقبله.

وتوقف الوفدان أمام الأداء البطولي للمجاهدين وما اتسموا به من شجاعة وجرأة وإقدام، وحجم الخسائر التي يوقعونها يوميا في صفوف جيش العدو.

وبحث الوفدان تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدين أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.

وفي السياق بحث الوفدان ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة