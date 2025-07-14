عشرات الشهداء في سلسلة مجازر داميّة.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ647 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,450 شهيدًا 26,479 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,026 شهيدًا و138,520 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 61 فلسطينيًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات جوية استهدفت منازل سكنية وأحياء مأهولة.

ووفقًا لمصادر طبية، فقد استشهد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 25 آخرين جراء قصف استهدف منزلًا مأهولًا في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 14 شهيدًا إثر قصف عنيف استهدف منزلًا من خمسة طوابق يعود لعائلة عرفات في منطقة الزرقا شمال شرق مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المستمرة منذ فجر اليوم.

كما أُصيب عدد من المدنيين، بينهم جرحى من منتظري المساعدات الإنسانية، في استهداف مباشر جنوبي شارع الطينة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي اليومي على مناطق متفرقة في غزة إلى أكثر من 61 شهيدًا، في وقت لا تزال فيه عمليات الانتشال مستمرة وسط صعوبات كبيرة بفعل الدمار الهائل ونقص المعدات.

ارتقى شهيد وأُصيب 3 آخرين في استهداف الاحتلال خيام النازحين عند بوابة سجن أصداء شمالي خانيونس جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال، محيط الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالتزامن مع إطلاق نار في محيط منطقة المسلخ التركي غرب خان يونس، فيما استهدف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة بطن السمين جنوب غربي مدينة خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال تكية "شباب غزة" الخيرية، قرب استراحة الأهرام، على ساحل بحر بلدة القرارة شمال غرب خانيونس.

ونسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما ارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منازل لعائلات عرفات والبورنو وبدوي وأبو عمو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين