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الثَّاني خلال يوم واحد...

استشهاد الصَّحفي فادي خليفة إثر استهداف منزله في غزَّة

13 يوليو 2025 . الساعة 22:39 بتوقيت القدس
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الثَّاني خلال يوم واحد... استشهاد الصَّحفي فادي خليفة إثر استهداف منزله في حي الزَّيتون بغزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الصحفي فادي خليفة، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف إسرائيلي، في مدينة غزة، اليوم الأحد، وهو الصحفي الثاني الذي تغتاله قوات الاحتلال في قطاع غزة، خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت مصادر صحفية، إن الصحفي “خليفة” ارتقى شهيدًا جراء استهداف إسرائيلي خلال تفقده لمنزله في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن عن استشهاد الزميل الصحفي حسام صالح العدلوني، وزوجته وأطفاله الثلاثة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وبينت مصادر محلية أن الخيمة التي كان يقيم العدلوني فيها مع عائلته، تعرضت لقصف إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاده، مع زوجته وأبنائهما عبد الرحمن وشهد وفيروز.

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وباستشهاد الصحفي فادي خليفة يرتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني بقطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 231 شهيدًا، إلى جانب مئات الإصابات.

وتُواصل قوات الاحتلال حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 646 تواليًا، تزامنًا مع استمرار استهداف المدنيين وارتكاب مجازر بحق المجوّعين.

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#غزة

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