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وفدان من "حماس" و"الجهاد" يبحثان مستجدات العدوان والمفاوضات الجارية

13 يوليو 2025 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
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وفدان من "حماس" و"الجهاد" يبحثان مستجدات العدوان والمفاوضات الجارية
متابعة/ فلسطين أون لاين

عقد وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة المجاهد محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، لقاءً مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، لمناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتوقف الجانبان خلال اللقاء أمام حجم التضحيات والمعاناة الإنسانية الجسيمة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني جرّاء حرب الإبادة والتجويع المستمرة، مؤكدين أن مشاهد المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال تهدف إلى فرض أجندات خطيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما أشاد الوفدان بالأداء البطولي الذي يسطره المقاومون في الميدان، وما يتحلون به من شجاعة وإقدام، مشيرين إلى الخسائر الكبيرة التي تُلحقها المقاومة الفلسطينية بصفوف جيش الاحتلال.

وفي الشق السياسي، بحث الوفدان تطورات المفاوضات الجارية، وشدّدا على أن أي اتفاق يجب أن يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح المعابر، والشروع الفوري في إعادة الإعمار.

كما ناقش اللقاء المواقف الإسرائيلية الأخيرة من المقترحات المقدّمة عبر الوسطاء، وسبل التعامل معها بما يضمن تحقيق الثوابت الوطنية.

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#حماس #المفاوضات #الجهاد

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