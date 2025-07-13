139 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن 139 شهيدًا، من بينهم 5 تم انتشالهم حديثًا، و425 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب تقريرها الإحصائي اليومي حول ضحايا العدوان الإسرائيلي، أوضحت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,026 شهيدًا و138,520 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ الثامن عشر من مارس 2025 حتى اليوم 7,450 شهيدًا و26,479 إصابة.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، فقد بلغ عددهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 28 شهيدًا وأكثر من 180 إصابة، فيما وصل إجمالي شهداء هذه الفئة إلى 833 شهيدًا وأكثر من 5,432 إصابة.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.