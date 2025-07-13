مقاوم فلسطيني يتسلل ويلقي عبوات داخل "ميركفاه" بشمال غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهر مقطع فيديو متداول مقاومًا فلسطينيًا يتجه بسرعة نحو آلية إسرائيلية متوقفة في شمال قطاع غزة، ويلقي داخلها عبوات ناسفة، ثم يعود بسرعة إلى مكان انطلاقه دون أن يصاب بأي أذى، فيما اندلعت النيران في الآلية بعد الهجوم.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن الفيديو يظهر هجومًا لمقاتلين فلسطينيين باستخدام قذيفة "آر بي جي" ضد آلية إسرائيلية في المنطقة، حيث تصاعد دخان كثيف من المركبة وانتشر في محيطها.

من جهتها، علّقت قناة "كان" الإسرائيلية على مشاهد مقاوم فلسطيني هاجم دبابتين إسرائيليتين شمال قطاع غزة، معتبرة أن هذه اللقطات "مقلقة" وتشير إلى اتجاه تصاعد نشاط وجرأة المسلحين الفلسطينيين في الميدان، والذي بدأ منذ نحو أسبوعين.

وفي تطورات متزامنة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من الأنفاق واشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وكان في وقت سابق أحد مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد نفذ هجومًا على ناقلة جند مدرعة في كمين بخان يونس، حيث صعد فوق المركبة وألقى عبوة "شواظ" الناسفة داخل قمرة القيادة، قبل أن ينسحب بمهارة، ما أدى إلى مقتل سبعة جنود إسرائيليين.

وتشهد مناطق خان يونس، الشجاعية، وجباليا تصعيدًا في عمليات المقاومة الفلسطينية النوعية ضد قوات الاحتلال، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين