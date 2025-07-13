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الاحتلال يواصل تجريف أراض في قرية رابا شرق جنين

13 يوليو 2025 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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تواصل جرافات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، تجريف أراض زراعية من قرية رابا شرق جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال واصل تجريف أراض في القرية تمهيداً لإقامة شارع عسكري بالقرب من جبل المسالمة

واضافت أن مسار الشارع لا يقع في الأراضي التي تم الاخطار بالاستيلاء عليها سابقاً لذا فان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والتي تقع في المنطقة الشرقية من جدار الفصل العنصري سيمنع من وصول الاهالي اليها وتقدر تقريباً بـ 2200 دونم.

وكان الاحتلال أخطر بالاستيلاء على أراضي تابعة للقرية في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية، بحجة إقامة شارع عسكري ومعسكر لجيش الاحتلال في المنطقة المسماة جبل المسالمة.

وتبلغ مساحة أراضي القرية حوالي 27 ألف دونم، ويسكنها قرابة خمسة آلاف نسمة، وقد أقام الاحتلال الإسرائيلي جدار الضم والتوسع العنصري على أراضيها عام 2003.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #تجريف أراضي #قرية رابا

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