الأونروا: الأطفال الخدج يولدون بتغييرات جينية غير مسبوقة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج، محذرة من أن الأطفال الخدج يولدون بتغيرات جينية غير مسبوقة في غزة.

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إن عياداتها داخل القطاع شهدت "زيادة ملحوظة في عدد حالات سوء التغذية"، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة في آذار الماضي.

وأشارت الأونروا إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تُفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتفاقمة".

وحذرت الوكالة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.

في حين قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن 70 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وأن الأطفال الخدج يولدون بتغيرات جينية غير مسبوقة في غزة.

وقال في تصريحات للتلفزيون العربي: "لا أدوية في مستشفيات غزة والأطقم الطبية منهكة جراء الوضع الخطير"، مشددا على أن أكثر من 90 % من سكان غزة يعانون من سوء التغذية.

وأشار إلى أن وتيرة عمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال عبر القصف الجوي والمدفعي ارتفعت إلى أكثر من 110 يوميا خلال الأيام الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين