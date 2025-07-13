بلديات الوسطى تُعلن التوقف التام عن تقديم الخدمات الأساسية

أعلنت بلديات محافظة الوسطى في قطاع غزة، بالتنسيق مع مجلس إدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية (رفح، خان يونس، والوسطى)، التوقف الكامل عن تقديم جميع الخدمات الأساسية، بسبب الانقطاع التام لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

وقالت البلديات في بيان مشترك اليوم الأحد، إن وقف الخدمات يشمل تشغيل آبار المياه، محطات الصرف الصحي، آليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة المستخدمة في إزالة الركام وفتح الطرق.

وأشارت إلى أن محاولاتها خلال الأشهر الماضية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية باءت بالفشل نتيجة تعنت الاحتلال ومنعه إدخال الوقود رغم المناشدات المحلية والدولية.

وأوضحت البلديات، أن الشلل الكامل طال كذلك خدمات مجلس إدارة النفايات الصلبة، الجهة المسؤولة عن ترحيل النفايات في المحافظة، ما يُنذر بتدهور بيئي وصحي واسع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان والنازحون.

وأفاد البيان بأن الأزمة تفاقمت مع استمرار انقطاع مياه "ميكروت" – المصدر الأساسي الذي يغذي المحافظة – منذ 23 يناير/ كانون الثاني 2025، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب خلال فصل الصيف، في وقت تعجز فيه الطواقم البلدية عن التدخل لتخفيف معاناة المواطنين.

ونوّهت البلديات إلى انقطاع خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر جنوب دير البلح منذ 9 مارس 2025، الأمر الذي أدى إلى توقف كميات كبيرة من مياه الشرب التي كانت تُسهم في تخفيف الضغط على شبكة المياه.

وأكدت على مطالبها العاجلة، داعية إلى تدخل فوري من المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الأساسية، وإعادة تشغيل خط مياه ميكروت وضمان ضخ المياه كما كان عليه سابقاً.

كما طالبت بإعادة توصيل الكهرباء إلى محطة تحلية دير البلح التي تُعد رافداً حيويًا لتوفير مياه الشرب، مناشدة الأهالي تفهّم "الظرف القهري"، مثمّنين صمودهم في وجه الأوضاع الإنسانية الكارثية،

المصدر / فلسطين أون لاين