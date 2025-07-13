فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"تمكين إنسان"... مبادرة تُنير طريق الطلبة في غزة تحت النار

مستوطنون يحرقون بركسًا زراعيًا شرقي برام الله

زامير يجمّد خطة تمديد خدمة جنود الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال

اعتقال عشرات المؤيدين لمجموعة "بالستاين أكشن" في لندن

وزير الطاقة الإسرائيلي: غزة يجب أن تبقى مدمرة لعقود

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هويدي: مستقبل أونروا في المنعطف الأكثر خطورة.. وإنقاذها يتطلب تفعيل 5 مسارات

التعليم تُعلن موعد إعلان نتائج التوجيهي والامتحان التجريبي الإلكتروني لطلبة غزة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى

كيف تكيل أمريكا الشهيد سيف الدين مسلط الذي يحمل جنسيتها؟!

اعتقال عشرات المؤيدين لمجموعة "بالستاين أكشن" في لندن

13 يوليو 2025 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
...

اعتقلت شرطة لندن عشرات المحتجين، للسبت الثاني على التوالي، على خلفية إبدائهم تأييدًا لمجموعة "بالستاين أكشن" (Palestine Action)، وذلك بعد أسبوع من حظر الحكومة البريطانية المجموعة.

وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة"، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء. وأضافت الشرطة في تحديث مسائي: "تم إخلاء المنطقة من المحتجين خلال الساعة الماضية".

وأظهرت لقطات عناصر الشرطة وهم يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين الحاملين لافتات داعمة لـ"بالستاين أكشن"، والذين تجمعوا ظهرًا عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان.

وندّدت مجموعة "Defend Our Juries"، التي سبق أن أعلنت تنظيمها تظاهرات السبت في مدن بريطانية عدة "تحديًا" للقرار، بتحرك الشرطة.

وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس": "كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة أخرى اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصًا في ساحة البرلمان لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لـPalestine Action". وتساءل: "من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟"، واصفًا الحظر بأنه "أورويلي" في إشارة إلى كتابات جورج أورويل المنتقدة للشمولية والأنظمة الاستبدادية.

يأتي ذلك بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصًا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وحذّرت الشرطة من أن إبداء التأييد لمجموعة "بالستاين أكشن" يعدّ "فعلًا جرمياً" بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من يوليو/تموز. 

وكان البرلمان البريطاني قد صادق على حظر "بالستاين أكشن" مطلع يوليو/تموز، فيما ردّ القضاء التماسًا للطعن في الحظر. وجاء قرار الحظر بعد أيام على اقتحام نشطاء معارضين للحرب الإسرائيلية على غزة قاعدة جوية عسكرية في جنوب إنكلترا، حيث رشوا طلاءً أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار). وأودِع أربعة من النشطاء الحبس الاحتياطي على خلفية الواقعة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#بالستاين أكشن #شرطة لندن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة