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وزير الطاقة الإسرائيلي: غزة يجب أن تبقى مدمرة لعقود

13 يوليو 2025 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن غزة يجب أن تبقى مدمرة لعقود قادمة، وإن تل أبيب لا تعتزم المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في القطاع عقب انتهاء حرب الإبادة الجارية.

وأشار كوهين في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية إلى وجود هدفين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، الأول يتمثل في إعادة الأسرى من حماس في القطاع، والثاني يقضي بإخضاع الحركة الفلسطينية.

ولفتت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن تصريحات كوهين جاءت تعليقا على زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، والذي وصفته القناة بـ"التاريخي".

وعاد نتنياهو، الجمعة، إلى تل أبيب قادما من الولايات المتحدة، بعد زيارة رسمية استمرت 5 أيام، هي الثالثة خلال 6 أشهر، التقى خلالها ترامب في البيت الأبيض مرتين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأميركيين.

وكان من المتوقع أن يعلن خلال الزيارة عن وقف إطلاق نار في غزة، وتوقيع إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع دول عربية وإسلامية، وهو ما لم يحصل.

يأتي ذلك بينما تشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / الأناضول
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