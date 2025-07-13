عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة، وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت في وقت سابق لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، لمناسبة ما يسمى يوم "صوم السابع عشر من تموز" حسب التقويم العبري والذي يوافق اليوم الأحد.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفّذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحامًا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات "جبل الهيكل" المتطرفة، التي تحثّ بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين