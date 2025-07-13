التعليم تُعلن موعد إعلان نتائج التوجيهي والامتحان التجريبي الإلكتروني لطلبة غزة

علنت وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، حيث من المقرر أن يتم نشر النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

وأكد صادق الخضور، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أن النتائج ستكون جاهزة في الموعد المحدد دون أي تأخير، لتمكين الطلبة من استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات والمعاهد الفلسطينية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وبين أن الوزارة تعمل بدقة وكفاءة لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد، مع الحفاظ على شفافية ودقة عملية التصحيح، مما يتيح للطلبة التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي دون عوائق.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" تُعد من أهم المحطات التعليمية في فلسطين، حيث يتوقف عليها مستقبل الطلبة في الالتحاق بالتخصصات الجامعية المختلفة.

وطمأنت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور بأن العمل جارٍ وفق الخطة الزمنية المحددة، ضماناً لمصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية بسلاسة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة لتنفيذ امتحانات إلكترونية لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة.

وأوضح الخضور، أن الوزارة ستنفذ تجربة امتحان إلكتروني يوم السبت القادم، 19 يوليو 2025، وهي مخصصة لطلبة دورة عام 2005 (الدورة الثالثة).

وذكر أنه سيسبق ذلك امتحان تجريبي يوم الخميس، 17 يوليو 2025، بهدف اختبار النظام والتأكد من جاهزية الطلبة.

وأشار إلى أن هذه الامتحانات ستُجرى باستخدام الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، في خطوة تهدف إلى التكيف مع الأوضاع الحالية في القطاع.

يذكر أن نحو 46 ألفا من الطلبة في الضفة الغربية، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين، تقدموا لامتحانات الثانوية العامة، فيما يحرم الطلبة داخل القطاع من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي، نتيجة استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين