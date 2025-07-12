مستوطنون يسرقون أغنامًا ويدمرون مساحات زراعية في رام الله ونابلس

واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم الممنهجة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أقدموا مساء اليوم السبت على سرقة عشرات رؤوس الأغنام من رعاة في قرية برقا شرق رام الله، فيما دمّروا مساحات زراعية واسعة وبنية تحتية جنوب بلدة عقربا بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت رعاة الأغنام في منطقة "الحدب" غرب القرية، وأطلقت النار صوبهم قبل أن تستولي على نحو 80 رأس غنم تعود للمواطن داوود مصطفى وأبنائه.

وفي اعتداء آخر، قال اقتلع مستوطنون أكثر من 100 شجرة زيتون، ودمروا خزانات مياه، وبوابات حديدية، وأسيجة، بالإضافة إلى حاووز زراعي، في أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 40 دونمًا، تقع على الطريق الواصل بين عقربا وقرية مجدل بني فاضل، وتعود ملكيتها لأهالي البلدة.

وأضاف جابر أن المستوطنين سبق أن دمّروا شبكة المياه والاتصالات التي تغذي سبع قرى جنوب عقربا، في إطار هجمات متكررة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين والتضييق عليهم.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسط دعم واضح من حكومة الاحتلال، واستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين