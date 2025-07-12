سرايا القدس تعلن استهداف وتدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية ضد قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، بينها دبابات من نوع "ميركافاه".

وأفادت السرايا في بلاغات عسكرية منفصلة، أنها دمرت صباح اليوم آلية عسكرية إسرائيلية من نوع ميركافاه شرق حي التفاح بمدينة غزة، عبر تفجير عبوة مضادة للدروع تم زرعها مسبقاً في مسار تقدم القوات الإسرائيلية.

وفي عملية أخرى، أكدت السرايا تفجير عبوة شديدة الانفجار جرى "هندستها عكسيًا" في دبابة إسرائيلية أثناء توغلها شرق حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى أن العملية نُفذت في 4 يوليو/ تموز الجاري.

وفي جنوب القطاع، قالت سرايا القدس إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية شرق منطقة الشيخ ناصر بخانيونس، عبر تفجير عبوة برميلية محلية الصنع، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

كما ذكرت أنها قصفت بقذائف هاون عيار 60 تجمعات للجيش الإسرائيلي على جبل الصوراني شرق حي التفاح، في إطار استمرار عمليات الاستهداف المباشر لتحركات الاحتلال في المناطق الحدودية.

وأكدت السرايا أن وحداتها الهندسية والميدانية "تواصل عملياتها في الميدان" لصدّ محاولات التوغل الإسرائيلي والتصدي للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين