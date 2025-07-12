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الاحتلال يقتحم قرى ومدنا فلسطينية ويصيب 5 مواطنين

12 يوليو 2025 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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أصيب 5 مواطنين، مساء اليوم السبت، جراء اعتداءات نفذها جنود جيش الاحتلال في مدينتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية.

ففي قرية فحمة جنوبي جنين، أصيب شاب، بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب. وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت شابا أصيب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح في قرية فحمة بمحافظة جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة ونشرت جنود المشاة في شوارعها وداهمت منزلين فيها وفتشتها، واعتدت بالضرب على شاب ما ادى لإصابته ونقله الى المستشفى

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدنية ومخيم جنين لليوم الـ173 على التوالي مخلفا 41 شهيد وعشرات الاصابات والمعتقلين، وإجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه، وتدمير وتفجير عشرات المنازل.

وفي السياق ذاته، أصيب أربعة مواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها في طوباس تعاملت مع أربعة مصابين جراء الاختناق بالغاز، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية دير قديس غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المحلات التجارية والمنازل، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #طوباس

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