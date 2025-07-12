حماس تحذر من مخططات ضم أراضي الضفة وتدعو للمواجهة

حذّر القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، من خطورة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي بلدتي سعير والشيوخ في محافظة الخليل، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ مخطط استيطاني توسعي يهدف إلى ضمّ أراضي الضفة الغربية وتهجير سكانها.

وقال شديد في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الخطوات، إلى جانب ما سبقها من عمليات استيلاء على مساحات واسعة في جنين وطوباس ومناطق أخرى، تمثل "تصعيدًا خطيرًا" ضمن مخطط الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على أراضي الضفة الغربية، مضيفًا أن "هذه القرارات والمصادرات تعكس النهج الاستيطاني التغولي لحكومة الاحتلال الفاشية".

وأكد أن مشاريع التوسع الاستيطاني "لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو سلبه حقه التاريخي في أرضه"، داعيًا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى رص الصفوف وتصعيد كافة أشكال المقاومة للدفاع عن أراضيهم ومواجهة هجمات المستوطنين.

كما طالب شديد الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، بالتحرك الفاعل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والتنكيل والمصادرة والتهجير القسري، مؤكدًا أن مواصلة الصمت الدولي تشجّع إسرائيل على المضي في مشاريعها الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين