استشهاد لبناني بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الخيام

استشهد لبناني، عصر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة الخيام جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، القائم منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها إن “غارة العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام أدت إلى سقوط شهيد".

وأفادت مصادر إعلامية بأن الشهيد هو وسام موسى أبو عباس؛ جراء قصف الاحتلال له في بلدة الخيام.

وكان جيش الاحتلال قد شن، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا على لبنان، تحوّل، في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق نار بين “حزب الله” وإسرائيل حيّز التنفيذ، لكن تل أبيب خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما أدى إلى ما لا يقل عن 239 شهيدًا و551 جريحًا، بحسب بيانات رسمية.

ورغم سريان الاتفاق، يواصل جيش الاحتلال، احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب، سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

المصدر / الأناضول