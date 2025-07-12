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مع تفاقم الجوع.. الاحتلال يفرض حظراً شاملاً على دخول بحر غزة

12 يوليو 2025 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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في تصعيد جديد ضمن سياسة الحصار المشددة المفروضة على قطاع غزة، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سكان القطاع، بمن فيهم الصيادون، من دخول البحر.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بيانًا عبر تطبيق "تلغرام" قال فيه: "تحذير خطير إلى سكان غزة... نذكّركم بأن قيودًا أمنية صارمة فُرضت في المنطقة البحرية المحاذية للقطاع، ويُحظر الدخول إلى البحر".

وأوضح أن التحذير يشمل الصيادين والسباحين والغواصين على امتداد الساحل الغزّي، مضيفًا أن "الدخول إلى البحر يعرض حياتكم للخطر".

ويأتي هذا التحذير في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واشتداد المجاعة في القطاع المحاصر، حيث كان عدد من الصيادين الفلسطينيين يخاطرون بالنزول لمسافات قريبة من الشاطئ لصيد كميات قليلة من الأسماك، لتأمين الغذاء لعائلاتهم أو بيعها لتوفير الحد الأدنى من الدخل.

وخلال الأشهر الماضية، استشهد وأصيب عدد من الصيادين الفلسطينيين أثناء محاولاتهم الصيد، في ظل سياسة إسرائيلية تمنع دخول الفلسطينيين إلى البحر منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، مع تكرار التحذيرات والتهديدات باستهداف كل من يخرق هذه القيود.

وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من أن الموت جوعا يهدد 650 ألف طفل دون سن الخامسة بالقطاع جراء الحصار الإسرائيلي وسط "صمت دولي مخز".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بحر غزة #حرب الإبادة

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