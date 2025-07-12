الأورومتوسطي: الولايات المتحدة مسؤولة عن مجازر نقاط المساعدات بغزة

حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية المجازر المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما عند نقاط توزيع المساعدات، مطالبًا بوقف فوري لنشاط منظمة "غزة الإنسانية" الإسرائيلية–الأمريكية، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا.

وذكر المرصد أن 30 مدنيًا استشهدوا وأُصيب أكثر من 180 آخرين صباح اليوم، في مجزرة وقعت قرب نقطة توزيع للمساعدات في منطقة الشاكوش شمال رفح، وسط ظروف إنسانية مأساوية ناجمة عن سياسة تجويع ممنهجة تنتهجها إسرائيل ضد سكان القطاع.

وأشار المرصد إلى تورط شركة أمنية أمريكية خاصة تعمل لصالح منظمة "غزة الإنسانية" في إطلاق النار على المدنيين، مؤكّدًا امتلاكه فيديوهات وشهادات ميدانية توثق عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق.

واتهم المرصد الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية من خلال دعم آلية المساعدات الإسرائيلية التي تحولت إلى أدوات للقتل والتجويع، وتوفير غطاء سياسي ومالي لإسرائيل على مدار 21 شهرًا من الحرب.

وبيّن أن إسرائيل قتلت خلال أقل من شهرين أكثر من 829 مدنيًا وأصابت نحو 5500 آخرين قرب نقاط توزيع المساعدات، محذرًا من أن هذه النقاط باتت أشبه بـ"مقابر مفتوحة"، تُستدرج إليها الحشود الجائعة قبل أن تُقصف أو تُطلق عليها النار عمدًا.

ودعا المرصد إلى محاسبة جنائية ومدنية لجميع المتورطين من مسؤولي المنظمة والشركات الأمنية، بمن فيهم المؤسسون والمموّلون، مطالبًا بوقف آلية المساعدات العسكرية الإسرائيلية وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل حظر تصدير السلاح، وتجميد الأصول، وتعليق الامتيازات التجارية.

وأكد المرصد أن ما يجري في غزة يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين عن تلك الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين