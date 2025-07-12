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الصِّحَّة بغزَّة: 59 شهيدًا و 208 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

12 يوليو 2025 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 59 شهيدًا و 208 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 59 شهيدًا منهم 9 شهداء انتشال و 208 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا وأكثر من 53 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 805 شهيدًا وأكثر من 5,252 إصابة.

وذكرت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,311 شهيدًا 26,054 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,882 شهيدًا 138,095 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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