رسمياً.. وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات "التوجيهي" 2025 الدورة الثانية (الإكمال)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، اليوم، عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 في دورتها الثانية (دورة الإكمال)، والتي من المقرر أن تنطلق في 13 أغسطس القادم.

وبحسب البرنامج الرسمي الصادر عن الإدارة العامة للامتحانات، ستبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025.

وأوضحت الوزارة أن جميع جلسات الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتشمل كافة الفروع الأكاديمية والمهنية وهي: الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي.

أبرز محطات جدول امتحانات الدورة الثانية 2025:

- يوم البداية (الأربعاء 13 أغسطس): يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات لمعظم الفروع.

- يوم الختام (الثلاثاء 26 أغسطس): تُختتم الامتحانات الكتابية بمبحث الجغرافيا للفرع الأدبي ومبحث الكيمياء للفرع العلمي.

مواعيد الامتحانات العملية

كما حددت الوزارة يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 موعداً للامتحان العملي للفروع المهنية (الصناعي، الزراعي، الفندقي)، بالإضافة إلى امتحان التكنولوجيا العملي لتخصصات الإنتاج.

ونوهت الوزارة في ملاحظاتها إلى أنه في حال صادف أحد أيام الامتحانات عطلة رسمية، فسيتم ترحيل ذلك الامتحان إلى اليوم الذي يلي آخر يوم في برنامج الامتحانات وفقاً لقرار لجنة الامتحانات العامة.





المصدر / وكالات