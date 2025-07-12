مستوطنون يجرِّفون أراضٍ زراعيَّة للفلسطينيين شرقي جنين

شرعت جرافات تابعة للمستوطنين، صباح اليوم السبت، بتنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضٍ زراعية ببلدة رابا جنوب شرقي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن أعمال التجريف طالت مساحات مزروعة.

وأوضح مليحات، أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحركات استيطانية متسارعة تستهدف السيطرة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا النشاط الاستيطاني يؤدي إلى حرمان المزارعين من أراضيهم، ويمثل تهديدًا مباشرًا لمصدر رزق العديد من العائلات، في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات في المناطق الزراعية بالضفة الغربية.

وأكد مليحات أن استمرار أعمال التجريف يندرج ضمن خطوات تهدف إلى توسيع نفوذ المستوطنات، دون الاكتراث بحقوق السكان أو ملكيتهم للأراضي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في مقتل 4 فلسطينيين.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 996 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفًا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر / وكالات