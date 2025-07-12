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أطباء بلا حدود: ارتفاع غير مسبوق في مستويات "سوء التغذية الحاد" بغزَّة

12 يوليو 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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أطباء بلا حدود: ارتفاع غير مسبوق في مستويات "سوء التغذية الحاد" في غزَّة

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن فرقها العاملة في قطاع غزة تلاحظ ارتفاعًا في مستويات سوء التغذية الحاد في القطاع نتيجة استمرار حرب الإبادة والحصار.

وأكدت "أطباء بلا حدود"، أن حالات سوء التغذية الحاد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في اثنتين من عياداتها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه في عيادتها في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، وعيادة شمال القطاع، "نشهد أعلى عدد من حالات سوء التغذية التي سجلتها فرقنا في القطاع على الإطلاق".

وتقدم العيادتان حاليا العلاج لأكثر من 700 امرأة حامل ومرضعة، ونحو 500 طفل يعانون سوء التغذية الشديد والمتوسط.

وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات في عيادة مدينة غزة تضاعف تقريبا أربع مرات في أقل من شهرين، من 293 حالة في مايو/ أيار إلى 983 حالة في بداية هذا الشهر.

ونقل البيان عن نائب المنسّق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في غزة محمد أبو مغيصيب، قوله "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها حالات سوء التغذية بهذا النطاق الواسع في غزة".

وأضاف أن "تجويع الناس في غزة متعمّد"، مؤكدا أن "هذا يمكن أن ينتهي غدا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الغذاء على نطاق واسع".

وترتكب "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #سوء التغذية #طوفان الأقصى

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