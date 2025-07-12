وزير الخارجية الماليزي: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية علنية في غزَّة و"يجب أن تتوقف فوراً"

اتهم وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إبادة جماعية علنية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يشجع على مزيد من الانتهاكات.

وجاء ذلك خلال كلمة حسن في افتتاح الاجتماع الخامس عشر لوزراء خارجية قمة شرق آسيا، المنعقد في العاصمة الماليزية كواللمبور.

وفي تصريحات غير مسبوقة أمام وزراء خارجية الدول المشاركة في القمة، شدّد حسن على أن "الاحتلال غير العادل وغير القانوني للأراضي الفلسطينية، المستمر منذ عقود، شجّع "إسرائيل" على التمادي في انتهاكاتها، وهذا أمر غير مقبول، ولا يجوز السماح باستمراره. يجب أن يتوقف فوراً".

وتتولى ماليزيا هذا العام الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد كررت في مناسبات سابقة مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالعدوان الإسرائيلي، لا سيما في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مفتوحة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبالتوازي مع تصريحات وزير الخارجية الماليزي، تبنت رابطة "آسيان"، في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء الخارجية في كوالالمبور، موقفاً صريحاً يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى "القلق البالغ" إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأدانت الرابطة جميع الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية، التي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، كما استنكرت القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك "فاقم من الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة".

وأشاد البيان بجهود بعض دول "آسيان" التي سارعت إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع المحاصر، داعياً جميع الدول الأعضاء وشركاء الرابطة الخارجيين إلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من مجاعة ونزوح جماعي ودمار شامل.

وأعربت "آسيان" عن دعمها الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت تتعرض فيه الوكالة لحملة تحريض وتشكيك إسرائيلية وغربية.

وشددت الرابطة على ضرورة الاستئناف الكامل والفوري لوصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في غزة، دون أي عوائق أو شروط.

وأكد البيان المشترك على التزام الدول الأعضاء في الرابطة بـ"إحياء المسار السياسي وفقاً لحل الدولتين"، داعياً إلى تسوية سلمية قائمة على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

كما حثّت "آسيان" الاحتلال الإسرائيلي على النظر في إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، في دعوة تعكس تنامي الرفض الدولي لاستمرار الوضع القائم.

وتأتي هذه التصريحات والمواقف في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بدعم سياسي وعسكري أمريكي لا محدود، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، غالبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء.

المصدر / وكالات