فرصة لرواد الأعمال في غزة: قدم فكرتك واحصل على تمويل بقيمة 10,000 دولار لمواجهة التحديات الإنسانية

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لمركز العمل التنموي "معا" عن فتح باب التسجيل في "برنامج الابتكار الإنساني 2025"، والذي يهدف إلى دعم الشباب والشابات من رواد ورائدات الأعمال في جميع أنحاء قطاع غزة.

في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة، يسعى البرنامج إلى استقطاب أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة القادرة على مواجهة التحديات الملحة وتقديم حلول عملية للتخفيف من حدة الأزمة. يدعو المركز كل من يمتلك فكرة حقيقية يمكنها أن تتحول إلى مشروع ناجح وملهم إلى الانضمام للبرنامج.

ماذا يقدم البرنامج؟

سيحصل أصحاب الأفكار المقبولة على فرصة للانضمام إلى برنامج احتضان متكامل، بالإضافة إلى تمويل مالي بقيمة 10,000 دولار أمريكي لكل فكرة، بهدف تحويل هذه الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.

يأتي هذا البرنامج ضمن إطار مشروع "تعزيز دور اللاجئين الفلسطينيين في التأثير على مناحي حياتهم" (PART II)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالتعاون مع شركة خبراء الشام.

للتقديم والتسجيل:

على الراغبين والراغبات بالاستفادة من هذه الفرصة، والذين يمتلكون حلولاً مبتكرة للتحديات الإنسانية في قطاع غزة، تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:

رابط التسجيل في برنامج الابتكار الإنساني، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين