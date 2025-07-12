الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 645

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ645 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة في آخر تقرير لها يوم الخميس إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت استشهاد ما لا يقل عن 7,200 مواطن، إلى جانب 25,615 إصابة، في تصعيدٍ غير مسبوق في وتيرة القصف والاستهدافات المباشرة للمدنيين.

ودعا المتحدث باسم شهداء الأقصى إلى تدخل دولي لتزويد مستشفيات غزة بوحدات دم لإنقاذ المصابين، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من 600 ألف طفل في غزة حياتهم مهددة بسبب سوء التغذية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال بوابة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

كما واستشهد 6 مواطنين بينهم طفلين؛ بغارتين من طائرات الاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بينهم المواطن صهيب محمود القريناوي وزوجته وأطفاله في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في مخيم المناصرة في دير البلح.

وارتقى 9 شهداء إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وعرف من بين الشهداء كل من: الطفلة صبا إبراهيم أبو ريدة، ومعاذ محمد أبو ريدة، وحسام محمد أبو ريدة، ومحمد حسام ابو ريدة، ولبنى أبو ريدة، والأسير المحرر عماد منصور.

كما ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الصفدي في شارع يافا بمدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال غارة على محيط شارع النديم في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وارتقى نجل الأسيرة المحررة فاطمة الزق الشاب يوسف الزق، والذي كان يعتبر أصغر أسير في العالم، بعد قصف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين