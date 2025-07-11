حماس تدعو لتصعيد المقاومة في الضَّفَّة لردع اعتداءات المستوطنين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، "الاعتداء الإجرامي" الذي نفذته مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على بلدة سنجل شمال رام الله، مؤكدة أن ما جرى يعكس "نهج الاحتلال الاستيطاني الفاشي" في الضفة الغربية.

وجاء في بيان الحركة: "إن الهجوم الذي استهدف المواطنين في خربة التل بجبل الباطن جنوب البلدة، وما رافقه من اعتداءات، يعكس سياسات الاحتلال القائمة على دعم اعتداءات المستوطنين وحمايتهم من قبل جيش الاحتلال".

ونعت الحركة الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط، الذي قُتل خلال الأحداث، معتبرة أن "دماءه الطاهرة لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه".

وأضاف البيان أن "تصاعد اعتداءات المستوطنين يجري برعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وبدعم مباشر من جيش الاحتلال"، مشددة على أن هذه السياسات "لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه ومقدساته".

ودعت "حماس" في ختام بيانها الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "الانتفاض وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها لمواجهة اعتداءات المستوطنين ودحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية"، على حد تعبيرها.

وقتل مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، شابا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بالضرب شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، كما أقاموا خيمة على قمة جبل في بلدة سعير شمال مدينة الخليل (جنوب)، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة بالضفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) استشهد جراء الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسده من قبل مستوطنين في بلدة سنجل شمال رام الله" .

وفي بلدة سعير شمال الخليل، نصب مستوطنون، خيمة على قمة جبل الحديب، في خطوة استباقية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إقامة بؤرة استيطانية جديدة على "جبل الجمجمة" في بلدة حلحول شمال الخليل، حيث نصبت غرف متنقلة ورُفع العلم الإسرائيلي فوقها.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

ووفق معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 فلسطينيين.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 997 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفًا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.