"القسام" تنشر: الجندي التالي سيكون أسيرًا.. حظ أزولاي كان سيئًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، مسؤوليتها عن قتل الجندي الإسرائيلي أبراهام أزولاي خلال اشتباكات في خان يونس، جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن "الظروف الميدانية حالت دون أسره".

وفي رسالة بثلاث لغات (العربية، العبرية، الإنجليزية)، قالت الكتائب: "حظ أبراهام أزولاي سيء.. وقريبًا سيكون مصير الجندي التالي أفضل كأسير جديد لدينا".

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية حماس، الخميس، مشاهد نوعية ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، لإغارة المجاهدين على تجمع لجنود وآليات العدو واستهداف آليتين صهيونيتين وباقرين عسكريين ومحاولة أسر أحد الجنود في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأظهرت المشاهد لحظة اقتراب القسامي من باقر العسكري، واستهدافه، ليتبين لحظة هروب الجندي من داخله، إلا أن المجاهدين تبعوه وحاولوا أسره قبل أن يجهزوا عليه ويغتنموا سلاحه، قبل انسحاب المقاومين بسلام.

وقالت القسام، إنها تمكنت في العملية من استهداف آليتين صهيونيتين وباقرين عسكريين ومحاولة أسر أحد الجنود في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

واعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة الخميس، بمحاولة مجموعة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسر جندي خلال هجوم على قوة إسرائيلية نهار الأربعاء في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في اعترافه، إنَّ المقاومين حاولوا أسر الجندي "أفراهام أزولاي" خلال قيادته جرافة عسكرية في خانيونس بعد الوصول لها، قبل الإجهاز عليه واغتنام سلاحه.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن مجموعة مسلّحة خرجت من نفق في خانيونس وصعدت على جرافة عسكرية وحاولت أسر جندي، لكنه قُتل على أثر ذلك، فيما انسحب المنفذون من المكان.

وفي سياق متصل، كشفت مجموعة إسرائيلية يمينية تُدعى "تحديثات جبل الهيكل"، أن الجندي أزولاي سبق أن احتفل بزفافه خلال اقتحام المسجد الأقصى قبل ثلاثة أشهر، ونشرت صورًا توثق ظهوره أمام قبة الصخرة مع مستوطنين.

كما نشر عضو الكنيست اليميني تسفي سوكوت مقطعًا يظهر فيه أزولاي يقود جرافة خلال عملية هدم منازل فلسطينية في رفح، وعلّق: "أبراهام أزولاي يهدم منزلاً في رفح".

المصدر / فلسطين أون لاين