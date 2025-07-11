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المفوَّض العامِّ للأونروا يصف غزَّة بـ "مقبرة الأطفال"

11 يوليو 2025 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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المفوَّض العامِّ للأونروا يصف غزَّة بـ "مقبرة الأطفال"
وكالات/ فلسطين أون لاين

وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قطاع غزة بأنه "مقبرة للأطفال".

وجاء في بيانه المنشور على صفحته بموقع "إكس": "أمام أعيننا تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال والجياع".

كما دعا رئيس الأونروا في البيان إلى إنهاء التقاعس عن مواجهة الصراع المستمر، مضيفا أن "موعد التحرك قد حان منذ زمن".

هذا وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن صدمتها البالغة إزاء ارتقاء 15 فلسطينيا، بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية مخصصة للأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أُصيب 30 شخصا بينهم 19 طفلا.

وفي بيان لها، وصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، استهداف المدنيين خلال محاولتهم الحصول على الإغاثة بأنه “أمر غير معقول وغير مقبول”، مشددة على أنه لا ينبغي لأم أن تواجه مثل هذه المأساة.

وشددت المسؤولة الأممية على أن القانون الدولي يُلزم جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق.

ودعت (إسرائيل) إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال، مطالبة بفتح تحقيق شامل ومستقل في هذا الحادث وكافة الانتهاكات المبلغ عنها.

 

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#غزة #الأطفال #الأونروا

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