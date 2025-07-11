حماس: فَرْض عقوباتٍ أمريكيَّة على المُقرّرة الأمميَّة ألبانيزي تعبيرٌ صارخ عن الانحياز لجرائم الحرب الصهيونية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ فَرْض الولايات المتحدة عقوباتٍ على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي؛ هو تعبير صارخ عن انحياز الإدارة الأمريكية الفج لجرائم الحرب الصهيونية، واستهتارها بالمؤسسات الأممية وممثليها، وما يصدر عنها من تقارير توثّق الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنَّ ما تتّخذه الولايات المتحدة من إجراءات عقابية بحق مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي تجاه حرب الإبادة في قطاع غزة، وآخرهم ألبانيزي، من شأنه أن يقوّض أسس القانون الدولي والإنساني، ويشجع قادة الاحتلال مجرمي الحرب على الاستمرار في جرائمهم الوحشية.

وأضافت، "على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسات التي تضعها في موضع الشريك الفعلي في حملات قتل الأطفال والنساء وتدمير الحياة المدنية في قطاع غزة، وأن ترفع غطاءها الإجرامي عن هذه المجزرة المستمرة منذ واحدٍ وعشرين شهراً".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وضع ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكتبت ألبانيز، في منشور على حساباتها بمنصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".

والأربعاء، طالبت ألبانيز، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: اليوم، أفرض عقوبات على ألبانيز، "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره.

وأكد روبيو، أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.

والأربعاء، طلبت الولايات المتحدة من غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ"معاداة السامية"، على حد زعمها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.





المصدر / فلسطين أون لاين