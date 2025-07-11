10 شهداء وعشرات الإصابات في مجزرة الاحتلال بحقِّ المجوَّعين منتظري المُساعدات برفح

ارتقى 10 شهداء وأُصيب أكثر من 60 آخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأنَّ آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح؛ ما أسفر عن 10 شهداء وعدد من الجرحى.

وأمس الخميس، نشر المكتب الإعلامي الحكومي إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من السكان المدنيين المًجوَّعين الذين قتلتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من (مصائد الموت) مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" منذ بدء عملها بتاريخ 27 مايو 2025م وحتى أمس الخميس.

وقال، إنَّ العدد الإجمالي لضحايا المساعدات في مصائد الموت: 773 شهيداً، و 5,101 إصابةً، و 41 مفقوداً.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المُجوّعين المدنيين.

وحمَّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية الكاملة عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين