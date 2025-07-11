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تصاعُد اعتداءات المستوطنين في الضَّفَّة الغربيَّة

11 يوليو 2025 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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تصاعُد اعتداءات المستوطنين في الضَّفَّة الغربيَّة

نفذ المستوطنون الليلة الماضية، اعتداءات جديدة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وتركزت في محافظتي بيت لحم والخليل.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وقاموا برشق المركبات بالحجارة عند الدوار الغربي للبلدة، ما أسفر عن وقوع أضرار في عدد منها.

واعتدى مستوطنون على منزل وأراضي المواطن نادي العطاونة في بلدة بيت كاحل بمحافظة الخليل، وحطموا محتوياته بالكامل، واقتلعوا أشجارا من أرضه.

وصعّد المستوطنون الليلة الماضية، من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ودنسوا المسجد عبر إقامتهم حفل زفاف داخل باحاته.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحماية المستوطنين أثناء اعتداءاتهم الجديدة داخل المسجد الإبراهيمي، الذي شهد الشهر الماضي انتهاكات عديدة.

وبحسب معطيات رسمية، فقد أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي 12 يوما خلال حزيران/ يونيو الماضي، ومنعت الأذان فيه 89 مرة.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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