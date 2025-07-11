انتهاكاتٌ "إسرائيلية" مُتصاعدة واعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وأقارب شهداء، وأسرى محررون، إلى جانب مداهمات وتخريب في منازل المواطنين.

في مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من منطقة بلاطة البلد ومخيم بلاطة، وهم: الشيخ نضال عباس دويكات، نادر ياسر دويكات، ماهر دويكات، عمر مروح دويكات، وعلاء أحمد دويكات، في حين داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت قرية بزاريا وأخذت قياسات أحد المنازل تمهيدًا لهدمه.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الطفل حسين مراعنة من مخيم نور شمس، والشاب أمين علاء مدلل من بلدة كفر صور شرق المدينة، وسط انتشار عسكري كثيف.

أما في الخليل، فقد طالت الاعتقالات والد الشهيد محمود يوسف عابد، أحد منفذي عملية "غوش عتصيون"، بعد مداهمة منزله في بلدة حلحول شمال المدينة، واعتقلت المواطن محمود هاني ادعيس، من بلدة يطا جنوب الخليل، وغسان اسكافي غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل وفتشت منزليهما وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل منها المنطقة الجنوبية وفتشت عدة منازل عرف منها منزل المواطنين: نجيب أبو رموز وأبنائه، ومنزل وليد أبو رموز.

في ذات السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعلى مداخل محافظة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية بيتين شرق رام الله، وهم: إبراهيم مالك زيدان، محمد إبراهيم قنديل، ومهند يوسف جابر، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتأتي هذه الحملة استكمالًا لسياسات الاحتلال الرامية إلى التنكيل بعائلات الشهداء والأسرى، وإرهاب السكان في مختلف المناطق، في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى