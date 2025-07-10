وزارة الحكم المحلي بغزة تعلن عن فرص عمل في مجال النظافة العامة.. سجل الآن

متابعة/ فلسطين أون لاين

تعلن وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس، رفح والوسطى، وبالشراكة مع منظمة اليونيسف، عن توفر فرص عمل مؤقتة في مجال النظافة العامة.

الوظائف المطلوبة:

1. عامل جمع نفايات

2. عامل نظافة يعمل بعربة كارو (تيجرها حيوان)

المهام الوظيفية:

- جمع النفايات الصلبة من المناطق السكنية والشوارع ومخيمات النزوح

- نقل المخلفات إلى مواقع التجميع المخصصة

- استخدام أدوات النظافة الأساسية وعربات الكارو

- تنفيذ تعليمات مشرفي العمل

متطلبات التقديم:

- أن يكون المتقدم بين 18-55 سنة

- الإقامة في محافظات خانيونس، رفح أو الوسطى

- عدم وجود وظيفة أخرى أو مصدر دخل ثابت

- لياقة بدنية تسمح بأداء المهام

- عدم وجود أكثر من متقدم من العائلة الواحدة

- عدم الاشتراك في برامج اليونيسف الأخرى خلال 2025

- تفضيل المتقدمين الذين يملكون محفظة PALPAY إلكترونية

متطلبات إضافية لعامل عربة الكارو:

- امتلاك عربة كارو مجهزة بصندوق نفايات

- ضمان صحة الحيوان المستخدم (حصان/حمار)

إجراءات التقديم:

- التسجيل حصرياً عبر الرابط الإلكتروني، اضغط هنا

- فترة استقبال الطلبات: 9-13 يوليو 2025

- لن يتم قبول أي طلبات بعد التاريخ المحدد

معلومات إضافية:

- مدة العقد: 45 يومًا بدءًا من 29 يوليو 2025

- القبول مشروط بتوفر التمويل واستيفاء الشروط

- يمنع التقديم لأكثر من محافظة واحدة.

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