فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد الصَّحفيِّ أحمد أبو عيشة في قصف إسرائيليّ على النُّصيرات

خبير إسرائيلي: حماس فرضت واقعًا ميدانيًا معقّدًا في مواجهة الجيش

الطِّفل أحمد سكينة... عبقري الرِّياضيَّات الَّذي أصبح طريح الفراش

حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزَّة ترتفع إلى 57,762 شهيدًا

أبو عبيدة يبارك عمليَّات الضَّفَّة ويدعو للانتفاض وتصعيد المقاومة

30 مليون دولار في 5 أيَّام... تقرير يكشف عن دعم أمريكيّ لمؤسَّسة مثيرة للرِّيبة بغزَّة

"كمائن المساعدات" تحصد أرواح المُجوَّعين في غزة.. 773 شهيدًا منذ 27 مايو

بلدة بيتا تعود من جديد.. مواجهة المستوطنين وإرباك الاحتلال

صحف عالمية: أرقام ضحايا غزة "دقيقة".. والإبادة تحوّلت إلى مصدر ربح

دليانيّ: الاحتلال يسعى لتفكيك المكون الوطني والمجازر لا تفرق بين كنيسة ومسجد

استشهاد الصَّحفيِّ أحمد أبو عيشة في قصف إسرائيليّ على النُّصيرات

10 يوليو 2025 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
...
استشهاد الصَّحفيِّ أحمد أبو عيشة في قصف إسرائيليّ على النُّصيرات
متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد الصحفي أحمد أبو عيشة، مساء اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعمل الصحفي أبو عيشة، مراسلًا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، استُشهد أثناء أداء واجبه الإعلامي في تغطية العدوان المتواصل على القطاع.

وباستشهاد الزميل أبو عيشة، يرتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة إلى 229 صحفيًا، في واحدة من أكثر الحروب دموية بحق الصحفيين في التاريخ الحديث.

من جهته، أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) جريمة اغتيال الصحفي أحمد أبو عيشة، الذي استُشهد جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحفي إن الزميل أبو عيشة، المحرر في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وثق مجازر حرب الإبادة بحق المدنيين في غزة على مدار أكثر من 21 شهرًا، قبل أن تقتله آلة الحرب الإسرائيلية.

وأكد المركز أن استشهاد أبو عيشة يأتي ضمن سلسلة من جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال شهر يوليو الجاري الصحفيين: محمود أبو ضربي، محمود زقوت، ومحمد السلطان، في استهدافات مباشرة.

وأضاف البيان: "الصحفيون ليسوا أهدافًا مشروعة، وقتلهم جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى تغييب الحقيقة ومنع نقل الصورة من الميدان".

ودعا مركز حماية الصحفيين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لوقف استهداف الصحفيين، ومنع استخدام القوة العسكرية لعرقلة عملهم المهني.

تويتر تويتر
#قطاع غزة #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة