خبير إسرائيلي: حماس فرضت واقعًا ميدانيًا معقّدًا في مواجهة الجيش

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعترف اللواء احتياط تامير هيمان، الرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بأن حركة حماس نجحت في التكيف مع تكتيكات حرب العصابات في مواجهتها مع الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن التنظيم استطاع فرض معادلة ميدانية صعبة تتحدى القدرات العسكرية الإسرائيلية.

وفي تصريحات مثيرة بثّتها وسائل إعلام عبرية، قال هيمان: "حماس تكيفت بشكل مثالي مع حرب العصابات ضد أسلوب العمل الإسرائيلي... هناك منافسة، وفي هذه المنافسة بين جيش نظامي كبير وبين تنظيم يعمل كعصابة، هناك ميزة نسبية لحرب العصابات".

وأوضح أن مقاتلي حماس يعتمدون بشكل أساسي على نصب الكمائن واستخدام العبوات الناسفة محلية الصنع، مستفيدين من مخلفات الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب المراقبة الدقيقة للقوات المتقدمة باستخدام أسلحة خفيفة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة "أثبتت نجاحها وليست جديدة".

وتطرق هيمان إلى المقارنة بالتجربة الأمريكية في العراق، قائلاً: "بعد احتلال العراق، انشغل الأمريكيون بالعبوات الناسفة بشكل مهووس، وقد استثمروا مبالغ طائلة لتطوير تقنيات التعامل معها، لكنهم دفعوا ثمناً باهظاً".

وشدد المسؤول العسكري السابق على أن "العصابات دائمًا تسبق الجيش النظامي بخطوة"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "سيحتاج وقتًا طويلًا جدًا لحسم المعركة، إن تُركت الأمور على حالها"، وأردف "لا نتحدث عن أسابيع أو شهور، بل عن فترة أطول بكثير".