حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزَّة ترتفع إلى 57، 762 شهيدًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 82 شهيدًا، إضافة إلى 247 إصابة جديدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الخميس، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لا تزال غير قادرة على الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الشوارع، بفعل الاستهدافات المتكررة وغياب الإمكانيات.

وعن شهداء "لقمة العيش"، أفادت الوزارة أن 9 شهداء جُلبوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، وأكثر من 78 مصابًا، بعد استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية، مما يرفع عدد ضحايا مراكز توزيع المساعدات إلى 782 شهيدًا، و5,179 إصابة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت استشهاد ما لا يقل عن 7,200 مواطن، إلى جانب 25,615 إصابة، في تصعيدٍ غير مسبوق في وتيرة القصف والاستهدافات المباشرة للمدنيين.