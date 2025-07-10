أبو عبيدة يبارك عمليَّات الضَّفَّة ويدعو للانتفاض وتصعيد المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بارك أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العمليتين الأخيرتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، داعيا إلى الانتفاض وتصعيد المقاومة.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، إن الفدائيين في الضفة الغربية "يواصلون عملياتهم النوعية ضد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين"، وذلك ردًا على "العدوان المتصاعد على المسجد الأقصى واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

وأضاف، "من الخليل إلى جنين، يضرب الفدائيون مواقع العدو ويردّون على الجرائم التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيماً لا يُطاق"، داعيًا الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى تصعيد الفعل المقاوم بكل أشكاله.

وخيم أبو عبيدة، قائلًا: "ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، والانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدماً في مخطط ضم الضفة، قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا".

وفي وقتٍ سابق ظهر اليوم، قُتل جندي إسرائيلي، في عملية إطلاق مزودجة نفذها فلسطينيان قبل أن يرتقيا برصاص الاحتلال قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بجروح إثر تعرضه لطعن من فلسطيني في بلدة رمانة غرب جنين.

وقال الجيش إن عملية الطعن حدثت خلال عملية عسكرية شمال غرب جنين في الضفة الغربية، مضيفا أن الجندي المصاب نقل إلى المستشفى.

وأكدت مصادر أن قوة من جيش الاحتلال قتلت فلسطينيا في بلدة رمانة بالرصاص ودعسته بآلية عسكرية على خلفية عملية الطعن التي أصيب فيها جندي بجروح.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الاقتحامات وعمليات الهدم والهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية والاعتقالات اليومية.