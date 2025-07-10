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"الوضع كارثي والاحتلال يستهدف المستشفيات بشكل منهجي"

الهمص: لا أسرّة متوفرة في مستشفيات غزَّة جراء تدفق المصابين

10 يوليو 2025 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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الهمص: لا أسرّة متوفرة في مستشفيات غزَّة جراء تدفق المصابين

قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، إنَّ الوضع كارثي في مستشفيات قطاع غزة، والاحتلال يواصل استهداف المستشفيات في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية وتصاعُد الجرائم لليوم الـ 643 على التوالي.

وأوضح الهمص في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه لا أسرّة متوفرة في المستشفيات جراء تدفق المصابين، مشيرًا إلى أنَّ النازحين  يفرون من الخيام جراء القصف الذي يستهدفهم.

وأضاف، أنَّ "دبابات الاحتلال تقصف خيام النازحين بمن فيها من أطفال ونساء"، محّذِّرًا من أنَّ دبابات الاحتلال باتت قريبة من مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وأشار الهمص إلى أنَّ الاحتلال قصف المرضى والجرحى في مركز طبي تابع للأونروا.

وجدَّد الهمص تحذيره من أنَّ المستشفيات مهددة بالتوقف عن العمل مع نفاد الوقود.

وفي وقت سابق من اليوم، حذَّر المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة في تصريحات صحفية، من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى وفاة عشرات المرضى في الأقسام الحيوية، موضحًا أقسام العناية المركزة والحضانات والعمليات وغرف الطوارئ والقلب وغسيل الكلى مهددة بالتوقف خلال الساعات القادمة.

وطالب بتوفير مولدات كهربائية لضمان تشغيل الكهرباء واستمرار العمل بالمستشفيات.

وصباح اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرةً داميةً في قصفها مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 17 شهيدًا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين جرَّاء قصف طائرات الاحتلال طابور توزيع مكملات غذائية للأطفال مقابل مغسلة البشير، قرب دوار الطيارة، في مدينة دير البلح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجزرة دير البلح #انقطاع الكهرباء في مستشفيات غزة

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