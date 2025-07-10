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القُوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار اللد في يافا المحتلَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 10 يوليو 2025

القُوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار اللد في يافا المحتلَّة

10 يوليو 2025 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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القُوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار اللُّد في يافا المحتلَّة

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوعِ "ذوالفقار".

وقالت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، إنَّ العملية هدفَها بنجاحٍ، وتسببتْ في دويِّ صفاراتِ الإنذارِ في أكثرَ من 300 بلدةٍ ومدينةٍ وهروعِ ملايينَ الصهاينةِ إلى الملاجئ.. ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ.

وأكدت القوَّات المسلَّحة أنَّها مستمرَّةٌ في تطويرِ قدراتِها وإمكاناتِها، وبما يعزِّزُ من دورِها في هذهِ المعركةِ دعمًا وإسنادًا للشَّعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ.

وشددت على أنها تعمل على توسيع عمليَّاتِها العسكريَّة الإسناديَّة بالضَّربات الصَّاروخيَّة على الأهدافِ العسكريَّةِ والحيويَّةِ في فلسطينَ المحتلَّةِ، وكذلكَ ما يتعلَّقُ باستمرارِ الحصارِ البحريِّ، وسوف تستمر هذه العمليَّات حتى وقفِ العدوان على غزَّة، ورفع الحصار عنها.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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