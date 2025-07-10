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شهيد وإصابة في قصف الاحتلال دراجةً ناريَّة جنوبي لبنان

10 يوليو 2025 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابة في قصف الاحتلال دراجةً ناريَّة جنوبي لبنان

ارتقى شهيد وأصيب آخر، صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال دراجة بلدة المنصوري، قضاء مدينة صور، جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن مواطنًا استشهد وأصيب آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قصاء صور.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (الوكالة الوطنية للإعلام)، قد أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية مُعادية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، جنوبي البلاد.

وتواصل قوات الاحتلال اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 شهيدا و508 جرحى.

وكانت "إسرائيل" قد شنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد في لبنان

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