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حماس: عمليةُ الطَّعن البطوليَّة غربي جنين ردٌّ طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه ضدَّ شعبنا

10 يوليو 2025 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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حماس: عمليةُ الطَّعن البطوليَّة غربي جنين ردٌّ طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه ضدَّ شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية الطعن البطولية التي وقعت في بلدة رمانة غربي جنين، تأتي في سياق الرد على مجازر الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة وبحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ونعت "حماس" اليوم الخميس، منفذ العملية الشهيد المجاهد أحمد علي عمور (55) عاماً، مؤكدةً أن هذه العملية تمثل رسالة بأن كل محاولات الاحتلال لإخماد جذوة المقاومة بالضفة ستبوء بالفشل، وأن شعبنا لن يقف صامتاً أمام مخططات الضم والتهجير ومحاولات الاحتلال لسرقة أرضنا وتهويد مقدساتنا.

ودعت أبناء شعبنا البطل في الضفة الغربية إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة، وتوحيد كل الجهود لمقارعة الاحتلال والإثخان فيه، ورفع كلفة بقائه فوق أرضنا المباركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية طعن #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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