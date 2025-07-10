القدرة: انقطاع الكهرباء عن مستشفيات غزَّة يهدِّد حياة مئات المرضى

أكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، أنَّ انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديدا على حياة مئات المرضى في مستشفيات قطاع غزة.

وحذَّر القدرة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى وفاة عشرات المرضى في الأقسام الحيوية، موضحًا أقسام العناية المركزة والحضانات والعمليات وغرف الطوارئ والقلب وغسيل الكلى مهددة بالتوقف خلال الساعات القادمة.

وطالب بتوفير مولدات كهربائية لضمان تشغيل الكهرباء واستمرار العمل بالمستشفيات.

وأمس الأربعاء، أطلق مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، تحذيرات شديدة اللهجة من كارثة طبية وشيكة في القطاع الصحي، مع دخول الوقود في مستشفيات غزة مرحلة النفاد الكامل، ما يهدد حياة المئات من المرضى والجرحى.

وقال أبو سلمية: "نواجه انهيارًا وشيكًا للمنظومة الصحية، ولا توجد لدينا أي بدائل في حال توقف مجمع الشفاء عن العمل". وأوضح أن أقسام العناية المركزة، والخدج، وغسيل الكلى ستتوقف تمامًا، مما يهدد حياة مئات المرضى، بينهم نحو 100 طفل خدج، و13 مريضًا بالعناية المركزة، و350 مريض كلى يعتمدون على جلسات الغسيل المنتظمة للبقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن غرف العمليات ستتوقف عن العمل، ولن يكون بمقدور المستشفيات إجراء أي عمليات جراحية للجرحى، في وقت تتفاقم فيه إصابات الحرب وتنتشر الأوبئة، وفي مقدمتها الحمى الشوكية، وسط عجز تام عن تقديم العلاج.

وأوضح أبو سلمية، أن محطات الأكسجين، والمختبرات، وبنوك الدم، ستتوقف أيضًا عن العمل، ما سيحوّل المستشفيات إلى "مقابر جماعية" بفعل نقص الوقود.

وأضاف أن مستشفى الشفاء أوقف بالفعل قسم غسيل الكلى نتيجة شح الوقود، محذرًا من أن الوضع في شمال القطاع أكثر كارثية. وتابع: "العجز المائي في غزة بلغ 90%، ما يؤثر سلبًا على بيئة المستشفيات وقدرتها على مواجهة تفشي الأمراض.

ومن جهته، حذر مدير المستشفيات الميدانية في غزة، الدكتور مروان الهمص، من أن القطاع الصحي يعيش ساعاته الأخيرة، وقال: "المئات قد يفقدون حياتهم في أي لحظة، مضيفًا أنَّ "الوضع كارثي بكل المقاييس، والجرحى في تزايد مستمر، والأوبئة تفتك بالناس، في ظل انعدام القدرة على المواجهة الطبية".

وأكد أن استمرار هذا الوضع سيؤدي خلال يومين فقط إلى وفاة عشرات الأطفال الخدج في الحضانات، في وقت "يزحف فيه الموت على أجنحة انقطاع الكهرباء والعجز الكامل عن التشغيل".

وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين