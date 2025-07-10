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"بإصداراتها الجديدة والقديمة والأوراق المهترئة"

الشرطة بغزَّة تُصدر بيانًا بشأن إلزامية التداول بجميع الأوراق المالية وفئاتها المُتداولة قانونًا

10 يوليو 2025 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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الشرطة بغزَّة تؤكد على إلزامية التداول بجميع الأوراق المالية وفئاتها المُتداولة قانونًا

أكدت المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة، أنه على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانوناً.

وقالت "المديرية العامة في بيان صحفي اليوم الخميس،  إنه " وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، نؤكد على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانوناً، وخاصة فئات: (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملاً وألا تكون مزورة".

وأضافت، "اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية، بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار، ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #العملات المهترئة بغزة

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