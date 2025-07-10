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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

10 يوليو 2025 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مُشدّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مجموعات المستوطنين اقتحمت باحات "الأقصى" من جهة باب المغاربة، وأدَّت طقوساً تلمودية ورقصات استفزازية، كما تلقوا وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في الرباط.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

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